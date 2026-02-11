Bufera sull’Etna, automobilisti bloccati a 1800 metri: interviene il Soccorso Alpino

Tecnici del CNSAS Etna Sud, con il supporto della Guardia di Finanza, mettono in salvo un gruppo di persone rimaste intrappolate dalla neve sulla via Catania, nella zona di Salto del Cane

Intervento nel tardo pomeriggio di mercoledì dei Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – Stazione Etna sud, a supporto della Guardia di Finanza, per portare soccorso ad un gruppo di automobilisti rimasti bloccati sulla via Catania, nella zona di Salto del Cane, a 1800 metri di quota, sul versante sud dell’Etna, a causa di una violenta bufera di neve e forti venti.

Allertati dai militari della Guardia di Finanza, i Tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto rapidamente l’area, trovando diverse autovetture totalmente immobilizzate dalla neve. Rapidamente, grazie alla sinergia tra i soccorritori, si è provveduto a recuperare gli automobilisti ed a metterli in sicurezza.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) continua a raccomandare di non accedere, anche lungo la viabilità, alle alte quote dell’Etna, durante le giornate con allerta meteo, bufere di neve e venti forti, essendo estremamente elevato il rischio di trasformare una uscita pomeridiana in un evento con gravi conseguenze.

