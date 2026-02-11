Bufera sull’Etna, automobilisti bloccati a 1800 metri: interviene il Soccorso Alpino

Intervento nel tardo pomeriggio di mercoledì dei Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – Stazione Etna sud, a supporto della Guardia di Finanza, per portare soccorso ad un gruppo di automobilisti rimasti bloccati sulla via Catania, nella zona di Salto del Cane, a 1800 metri di quota, sul versante sud dell’Etna, a causa di una violenta bufera di neve e forti venti.

Allertati dai militari della Guardia di Finanza, i Tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto rapidamente l’area, trovando diverse autovetture totalmente immobilizzate dalla neve. Rapidamente, grazie alla sinergia tra i soccorritori, si è provveduto a recuperare gli automobilisti ed a metterli in sicurezza.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) continua a raccomandare di non accedere, anche lungo la viabilità, alle alte quote dell’Etna, durante le giornate con allerta meteo, bufere di neve e venti forti, essendo estremamente elevato il rischio di trasformare una uscita pomeridiana in un evento con gravi conseguenze.