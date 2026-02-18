Bruxelles celebra Don Luigi Sturzo con un convegno al Parlamento Europeo

La figura di Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, da iscriversi a pieno titolo fra i padri fondatori del popolarismo europeo, sarà al centro della conferenza-dibattito “Don Luigi Sturzo. Un’eredità politica per l’Europa dei Popolari”,

in programma a Bruxelles lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 18, al Parlamento Europeo. L’iniziativa, promossa da Forza Italia e Gruppo PPE, a cura dell’eurodeputato Marco Falcone, vicecapo delegazione FI a Bruxelles e Strasburgo, vedrà la partecipazione dei principali leader della famiglia dei Popolari europei: la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Gruppo PPE Manfred Weber e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il meeting di Bruxelles approfondirà il pensiero politico e sociale del sacerdote

Il meeting di Bruxelles approfondirà il pensiero politico e sociale del sacerdote nato a Caltagirone attraverso i contributi di mons. Marco Malizia, consulente ecclesiastico del ministro degli Esteri; Loredana Teodorescu, responsabile Affari UE dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma; mons. Michele Pennisi, presidente della Fondazione Luigi Sturzo di Caltagirone. Modera il giornalista Leonardo Panetta. Previsto anche il saluto del segretario generale del Parlamento UE Alessandro Chiocchetti. La conferenza vede la collaborazione dell’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma, della Fondazione Sturzo e dell’Istituto di Sociologia “Luigi Sturzo” di Caltagirone (Catania), del Circolo culturale “Esperia” di Bruxelles e del CISS (Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo).

“Don Sturzo ha elaborato una visione coraggiosa del cattolicesimo democratico”

“Nel corso della sua lunga attività politica e intellettuale – spiega l’eurodeputato Falcone – don Luigi Sturzo ha elaborato una visione coraggiosa del cattolicesimo democratico fondata su libertà, autonomia delle comunità e centralità della persona, dentro la cornice di un’Europa unita. Portiamo questa eredità a Bruxelles perché quei principi e quella storia rappresentano, ancora oggi, il patrimonio identitario del Partito Popolare Europeo, anticipando e preparando il terreno a De Gasperi e altri padri fondatori. Le riflessioni di Don Sturzo, insieme alla sua visione del ruolo dell’Europa e del Mediterraneo, offrono ancora oggi strumenti per affrontare con lungimiranza le trasformazioni che attendono l’Italia e l’Unione europea”, conclude Falcone.