Brutale aggressione: 50enne ghanese morde un carabiniere durante un controllo

Molestava i passanti e così i residenti di via Roma, verso Scampia, hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno provato a ripotare alla calma il 50enne ghanese ma quando gli hanno chiesto le generalità lui ha morso al petto uno dei carabinieri della stazione di Secondigliano. L’aggressione ha causato lesioni ritenute guarili in sette giorni. Il 50enne è finito in manette e dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio