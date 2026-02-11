Brolo, i vincitori del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes” | NOMI

L’11 febbraio, la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. In occasione di questa ricorrenza liturgica, la Giuria della Quarta Edizione del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti di comprovata competenza e serietà, rende noti i nomi dei vincitori.

Il Premio, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si avvale del Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo e ha visto la nutrita, entusiastica e qualificata partecipazione di tantissimi poeti da ogni parte d’Italia e da numerose nazioni del mondo.

I vincitori delle due sezioni

Sezione A: Poesia in lingua italiana a tema religioso

Primo Classificato : Francesco Fiore di Rogliano (Cosenza)

: di Rogliano (Cosenza) Seconda Classificata : Rita Minniti di Cava de’ Tirreni (Salerno)

: di Cava de’ Tirreni (Salerno) Terza Classificata: Annalena Cimino di Anacapri (Napoli)

Premio Speciale della Giuria: Graziano Grambone di Castelfranco Emilia (Modena) e Annalina Paradiso di Rende (Cosenza).

Sezione B: Sezione Poesia in lingua italiana a tema libero

Prima Classificata : Daniela Mortillaro di Cinisello Balsamo (Milano)

: di Cinisello Balsamo (Milano) Seconda Classificata : Isabella Michela Affinito di Fiuggi (Frosinone)

: di Fiuggi (Frosinone) Terzo Classificato: Biagio Guarneri di Messina

Premio Speciale della Critica: Don Giovanni Maurilio Rayna di Savigliano (Cuneo).

È possibile visionare tutta la graduatoria finale a partire dall’11 Febbraio 2026 sul sito: www.rosariolagreca.it.

Il Fondatore e Presidente del Premio, poeta e scrittore Rosario La Greca, ha deciso con tutti i componenti della Giuria di assegnare all’unanimità il Premio Speciale alla memoria di Silvia Ragazzini Martelli di Sissa Trecasali (Parma), al poeta Giovanni Monopoli di Taranto, per la poesia ”Madonna di Lourdes”, scelta come la poesia più bella dedicata alla Beata Vergine Maria di Lourdes.

Il Premio, istituito nell’anno 2023, si prefigge di ricordare Silvia Ragazzini Martelli, poetessa, scrittrice, saggista, grafica, pittrice, amministratrice pubblica, infaticabile organizzatrice culturale, ma soprattutto donna di squisita sensibilità e di profonda umanità, immaturamente scomparsa la notte del 24 Settembre 2022 all’età di 68 anni.

La Giuria, inoltre, ha reso noto i nominativi delle Fondazioni e Associazioni che si sono distinte nel campo della Solidarietà e del Volontariato, a cui sono stati conferiti i Riconoscimenti Internazionali.

Per la Solidarietà, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato all’Associazione Medici Senza Frontiere. Per il Volontariato, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato alla Fondazione Unicef Italia.