BIT Milano, il progetto del ministro Santanchè per portare i grandi fondi di investimento in Calabria | INTERVISTA

Un road show per portare i grandi fondi di investimento in Calabria. Una narrazione diversa, vera e reale, oltre gli stereotipi. Puntare sulle bellezze storiche e naturali, incentivare il turismo e, soprattutto, incentivare gli investimenti importanti per valorizzare il potenziale straordinario della Regione che spesso viene limitato da zavorre e pregiudizi. È il progetto lanciato dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, alla BIT di Milano.

Alla domanda posta da Dominga Pizzi, nel video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il ministro Santanchè ha risposto: “poco prima parlavo col Presidente Occhiuto, mi farebbe piacere organizzare in Calabria un roadshow con i fondi di investimento, perché la Calabria ha dei problemi per far venire le persone a investire. Avete, purtroppo, una narrazione sempre fatta da quelle cornacchie che vedono sempre il peggio del peggio. Dobbiamo farlo bene questo road show per convincere che la Calabria è una terra dove si può e si deve investire.

Io conosco molto bene la Calabria, ha un mare meraviglioso, ha delle montagne bellissime, ha un verde pazzesco. Allora, noi dobbiamo portare i fondi, i gruppi internazionali, col Presidente Occhiuto vogliamo fare questo roadshow, portare i fondi importanti, fargli fare una visita, adesso c’è una grande opportunità con la Zes perché è lì che noi incentiviamo gli investimenti.

Adesso, finite le Olimpiadi, parlerò col Presidente Occhiuto per venire personalmente a organizzare questo road show con i fondi che investono. Perché io credo che uno, se sente parlare della Calabria, ma non è mai stato in Calabria, non può avere la giusta percezione di che cos’è la Calabria“.