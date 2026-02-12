BIT Milano 2026: Bagnara Calabra protagonista del turismo esperienziale

“Si conclude oggi, 12 febbraio, la partecipazione del Comune di Bagnara Calabra alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio, all’interno dello stand della Regione Calabria. Come Assessore del Comune di Bagnara Calabra desidero esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti in questi giorni di intensa attività istituzionale e promozionale. In fiera ho avuto il piacere di rappresentare l’Ente insieme alla Consigliera con delega alle Attività Produttive, Lia Iannì, che ha partecipato attivamente agli incontri e si è prodigata con impegno per valorizzare al meglio le nostre imprese e le eccellenze territoriali, contribuendo in modo concreto alla buona riuscita dell’iniziativa”. Così in una nota Giuseppe Surace, Assessore del Comune di Bagnara Calabra.

“L’Amministrazione ha voluto affidare l’organizzazione tecnica della partecipazione al Dott. Vincenzo Calabrò, Responsabile del Settore Affari Generali, professionista con esperienza pluriennale anche nel settore turistico, che nei mesi scorsi ha redatto un articolato piano di marketing territoriale presentato alla Regione Calabria in occasione della candidatura alla fiera. La qualità della proposta – fondata sulla creazione di una rete territoriale e sull’integrazione tra turismo esperienziale e turismo ferroviario – ha convinto il Dipartimento Turismo regionale a sostenere la presenza del nostro Comune alla BIT”.

“Non appena la Regione, lo scorso 15 gennaio, ha confermato la possibilità di partecipare alla manifestazione, il Settore ha pubblicato un’apposita manifestazione di interesse per costruire una rete tra operatori turistici del territorio. Nonostante i tempi estremamente ridotti, hanno aderito 20 operatori tra strutture ricettive, ristoratori, imprese artigiane, operatori di escursioni ed esperienze, insieme a soggetti specializzati nella costruzione di itinerari turistici in treno e pacchetti integrati. Grazie all’affidamento a Protur Media, siamo riusciti a realizzare un catalogo promozionale dedicato a Bagnara Calabra, tradotto anche in lingua inglese, che in questi giorni sta riscuotendo grande apprezzamento tra operatori e visitatori. Desidero ringraziare in modo particolare Cristhian Zuin di Protur per la professionalità con cui ha curato grafica e testi”.

Il Comune di Bagnara ha realizzato cinque cartoline per la BIT di Milano

“Abbiamo inoltre realizzato cinque cartoline dedicate ai temi identitari del territorio:

la caccia al pesce spada

il Torrone IGP

il mito della Bagnarota

il Castello Ruffo

la Torre Ruggiero

Il catalogo è collegato tramite QR code al portale Visitbagnara.it, aggiornato con sezioni dedicate agli operatori aderenti alla rete. Il materiale è stato progettato per essere ristampato e distribuito nelle strutture ricettive e commerciali del territorio, e continueremo ad ampliare la rete attraverso ulteriori manifestazioni di interesse.

Sin dal primo giorno, lo spazio dedicato a Bagnara Calabra ha registrato un notevole interesse da parte di operatori e visitatori. Attraverso interventi stampa e dirette dalla Glass Room Calabria Straordinaria, nonché di diverse testate giornalistiche presenti in fiera, abbiamo raccontato i nostri itinerari, le esperienze produttive e le potenzialità ricettive del territorio. Molti interventi sono stati affidati al Dott. Vincenzo Calabrò per illustrare con competenza tecnica la costruzione della rete e l’offerta turistica. Durante la fiera abbiamo inoltre realizzato un importante incontro con l’Ente Parchi Marini Calabria per la costruzione di itinerari scolastici che abbiano Bagnara Calabra come punto centrale di esperienze didattiche, ambientali e culturali. Un confronto molto positivo che apre prospettive significative sul turismo educativo e formativo. Di questo desidero ringraziare il Dott. Pietro Pileci per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso il nostro territorio.

Abbiamo posto al centro del racconto le nostre eccellenze produttive: il Torrone di Bagnara IGP, con itinerari che portano i visitatori nelle fabbriche per assistere alla produzione e degustare il prodotto; le ceramiche artistiche, con percorsi nei laboratori; il pane tradizionale prodotto negli antichi forni con grani antichi locali; le aziende agricole che organizzano itinerari esperienziali nelle loro bellissime realtà produttive”.

“Ai tour operator abbiamo illustrato gli itinerari ferroviari organizzati da Railtour e i nuovi pacchetti turistici del tour operator Costa Viola 365, che in fiera hanno raggiunto importanti accordi con operatori regionali e nazionali. Particolarmente significativo è stato il tavolo tecnico con l’Amministratore Delegato di Treni Turistici Italiani, Ing. Luigi Cantamessa, con l’Assessore regionale al Turismo Dott. Giovanni Calabrese e con il Dirigente del Dipartimento Dott. Cosentino.

Abbiamo discusso del potenziamento degli itinerari con treni storici sull’esperienza di successo del Treno degli Dei, con l’obiettivo di renderlo un servizio distribuito nelle quattro stagioni, nonché della possibilità di attivare collegamenti turistici a lunga percorrenza – anche notturni – dal Nord Italia verso la Calabria, collegati a pacchetti integrati costruiti con la nostra rete£.

Desidero ringraziare:

il Dott. Vincenzo Calabrò per la professionalità e la visione strategica messa a disposizione del Comune;

l’Assessore regionale al Turismo Dott. Giovanni Calabrese per l’opportunità concessa;

i tour operator, in particolare della Lombardia e del Piemonte;

i venti operatori locali che hanno creduto fin da subito in questo progetto.

La partecipazione alla BIT rappresenta solo l’inizio di un percorso strutturato che intendiamo consolidare anche attraverso la partecipazione al prossimo bando regionale “Calabria Attrattiva”. Bagnara Calabra ha tutte le potenzialità per affermarsi stabilmente nel panorama del turismo esperienziale e ferroviario, un settore in continua crescita e strategico per lo sviluppo del territorio” si chiude la nota.