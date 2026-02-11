Bit di Milano, Calabrese: “vogliamo far crescere sempre di più la Calabria” | INTERVISTA

L’Assessore regionale, Giovanni Calabrese, presente alla Bit di Milano, insieme al presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, afferma: “siamo molto contenti di come stiamo crescendo da un punto di vista turistico, dobbiamo essere orgogliosi e contenti. Il turismo porta sviluppo ed occupazione e noi ci stiamo investendo tanto”.

“Con il presidente Occhiuto e con l’intera coalizione portiamo avanti la politica del fare. Noi siamo innamorati della nostra regione e ne siamo orgogliosi, viva la Calabria straordinaria”, conclude Calabrese.