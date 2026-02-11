Bit Calabria 2026, le storie raccontate nella prima giornata alla Glass room

La prima giornata di BIT 2026, nel lo stand della Calabria, all’interno del format “Diamo Voce alla Calabria”, ha coinvolto comunità, imprese e istituzioni, chiamate a condividere punti di vista profondamente radicati nelle esperienze vissute e nella capacità di raccontare il valore del territorio

bit milano calabria

La prima giornata di BIT 2026, nel lo stand della Calabria, all’interno del format “Diamo Voce alla Calabria”, ha coinvolto comunità, imprese e istituzioni, chiamate a condividere punti di vista profondamente radicati nelle esperienze vissute e nella capacità di raccontare il valore del territorio. Conduttore all’interno della Glass room, l’ambiente trasparente e permeabile fulcro del format, il giornalista sportivo Sandro Donato Grosso di origini calabresi, da sempre legato alla sua terra che ha reso protagoniste le voci di imprenditori, artisti, amministratori, sportivi e innovatori.

Il palinsesto degli interventi ha visto inizialmente Roberto Galati dell’Associazione Railtour e Vincenzo Calabrò del Comune di Bagnara Calabra che hanno affrontato il tema di una visione condivisa di turismo sostenibile che unisce territorio, identità locali e mobilità ferroviaria. A seguire, Isabella Montalto, consigliere comunale di Oriolo, e Vincenzo Scordo, business manager della piattaforma Visit Italy, hanno illustrato le finalità del loro progetto. In diversi momenti Marco Belletti, amministratore delegato Ceo di AzimutDenis Falconieri (giornalista e scrittore Lonely Planet) e Jacopo Lahbi di Enough CyclingPinar e Paolo Pinzuti, rispettivamente ideatrice e direttrice della Fiera del Cicloturismo e fondatore di Bikeitalia.it, hanno invece riportato esperienze legate al cicloturismo e alle ciclovie calabresi.

Le dichiarazioni

Al termine delle storie raccontate dagli operatori culturali, il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore al turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, hanno inaugurato lo stand e il palinsesto delle tre giornate.

“Cinque anni fa, alla BIT, presentavamo una Calabria che chiedeva fiducia. Oggi torniamo con i soddisfatti dei primi risultati: siamo la regione che nel 2025 ha registrato il maggior numero di arrivi turistici, superando i due milioni di presenze. Un risultato che racconta una terra capace di sorprendere tutto l’anno. La Calabria è un concentrato d’Italia: la Magna Grecia che emerge dal mare, una ricchezza fatta di cultura, tradizioni, borghi, ciclovie, acque cristalline e montagna. Un patrimonio autentico che continueremo a valorizzare con visione, investimenti e orgoglio”, ha dichiarato il presidente Roberto Occhiuto.

L’assessore Giovanni Calabrese ha commentato: “Stiamo lavorando per rafforzare la qualità dell’offerta turistica calabrese, mettendo gli operatori nelle condizioni di migliorare strutture, servizi e accoglienza. Gli investimenti avviati guardano alla competitività del sistema nel suo insieme, perché un turismo solido e duraturo nasce da infrastrutture efficienti e da una visione condivisa di sviluppo”.

I Giganti Mata e Grifone hanno poi sancito il termine delle interviste dalla Glass Room con un momento di folclore e musica tipico della tradizionale calabrese. A chiudere la prima mattinata di fiera, l’arrivo dell’ospite Nina Zilli, che dopo la co-conduzione del programma l’Anno che Verrà su Rai 1, alla fine del 2025, ha rinnovato il suo legame autentico con la Regione.

Leggi altri articoli di Calabria