Bergamotto di Reggio Calabria verso l’Igp: il Masaf respinge i ricorsi

Bergamotto di Reggio Calabria vicino al riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta (Igp). Il Masaf ha pubblicato il decreto che boccia i ricorsi oppositivi, inviando ufficialmente la domanda di registrazione del marchio, presentata dal Comitato promotore nel 2021. Si chiude così la fase nazionale dell’iter di registrazione e si apre la fase europea. Le contestazioni al riconoscimento dell’Igp erano presentate dal Consorzio dell’olio essenziale di Bergamotto di Reggio Calabria Dop, Confagricoltura Reggio Calabria, Coldiretti Reggio Calabria e dalla ditta Fratelli Foti. A favore sono invece, tra gli altri, Copagri Calabria, Anpa Calabria–LiberiAgricoltori.