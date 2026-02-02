Belvedere Marittimo si prepara ad ospitare il Premio Internazionale San Valentino | VIDEO

Belvedere Marittimo si prepara ad ospitare il Premio Internazionale San Valentino promosso e organizzato dall’Accademia dell’Ancia. Ad ufficializzare l’avvio del Premio, la conferenza stampa tenutasi nell’auditorium dell’Accademia, alla presenza del direttore, Maestro Carmine Sangineto, e degli assessori alla Pubblica Istruzione Raffaela Sansoni e alla Cultura, Marco Carrozzino.

L’iniziativa, che si terrà dal 22 al 26 Aprile 2026 nei locali del Club Hotel Belvedere, è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: