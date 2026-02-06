Behind the Mask: l’arte contemporanea indaga l’identità alla Galleria Dedalo di Reggio Calabria

La Galleria d’Arte Dedalo presenta la mostra collettiva di arte contemporanea “Behind the Mask”, ospitata presso la propria sede in via Salvatore Quasimodo n. 5, a Reggio Calabria. L’inaugurazione si terrà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18:30, nei locali della Galleria Dedalo, ed esporranno gli artisti: Cristina Arnese, Franchina Avenoso, Giuseppe Bonaccorso, CaMaRi, Fabrizia Ghione, Giuseppe Iaria, Adele Leanza, Roberto Lombi, Silvana Marrapodi, Elena Cristina Melinte, Eliza Stefania Neagu, Lidia Neri, Francesca Perina, Maria Raffa, Fulvia Francesca Rocca, Davide Scagliola, Simona Treccosti.

In occasione del Carnevale, vissuto nella sua duplice dimensione di festa e introspezione, la curatrice Silvana Marrapodi ha ideato una mostra che invita gli artisti a mettersi in gioco e ad indagare il “dietro la maschera” che ciascuno di noi indossa, nel bene e nel male. Un percorso espositivo che riflette sull’identità, sull’apparenza e sulla complessità dell’animo umano, tra luce e ombra.

A sostenere il progetto sono alcune realtà particolarmente attive sul territorio — FL Marketing, Bustels, KeStampa, CMDI, Novadomus e Geria’s Panificio — che, in sinergia con la Galleria Dedalo, hanno scelto di promuovere la cultura artistica emergente attraverso un contributo non solo simbolico, ma concreto e collaborativo. La mostra sarà inaugurata il 7 febbraio 2026, ma il calendario prevede due appuntamenti speciali: il 17 febbraio 2026 alle ore 19:00 la galleria ospiterà una degustazione di vini dell’Azienda vinicola Tramontana, e il 20 febbraio 2026 la mostra si concluderà con il concerto “Samba Jazz” di Nino Spezzano. Un ricco programma per vivere il Carnevale all’insegna dell’arte, della musica e della condivisione: Dedalo vi aspetta.