“Behind the Mask”, arte e identità alla Galleria Dedalo: inaugurata la mostra collettiva a Reggio Calabria

Sabato 7 febbraio 2026 la Galleria d’Arte Dedalo ha inaugurato la mostra collettiva di arte contemporanea “Behind the Mask”, ospitata presso la propria sede in via Salvatore Quasimodo n. 5 a Reggio Calabria. In occasione del Carnevale, vissuto nella sua duplice dimensione di festa e introspezione, la curatrice Silvana Marrapodi ha ideato un progetto espositivo che invita gli artisti a mettersi in gioco e a indagare il “dietro la maschera” che ciascuno di noi indossa, nel bene e nel male. La mostra propone una riflessione sull’identità, sull’apparenza e sulla complessità dell’animo umano, tra luce e ombra, interpretando la maschera come un potente dispositivo simbolico: strumento di libertà e trasformazione, ma anche di protezione, nascondimento e, talvolta, di rivelazione.

Le opere accompagnano lo spettatore oltre la superficie, esplorando fragilità, ruoli sociali e dimensioni intime dell’esperienza personale, in un dialogo continuo tra dimensione collettiva e interiorità. A sostenere l’iniziativa alcune realtà particolarmente attive sul territorio — FL Marketing, Bustels, KeStampa, CMDI, Novadomus e Geria’s Panificio — che, in sinergia con la Galleria Dedalo, hanno scelto di promuovere la cultura artistica emergente attraverso un contributo concreto e collaborativo.

All’inaugurazione era presente anche il Consigliere Comunale Mario Cardia, che ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa, definendo la Galleria Dedalo “un esempio virtuoso di presidio culturale per la città” e ribadendo come investire nella cultura significhi favorire coesione sociale, crescita civile e valorizzazione dell’identità urbana. “La mostra ‘Behind the Mask’ non è solo un evento artistico, ma un messaggio politico e culturale chiaro: la bellezza, il pensiero e il dialogo sono strumenti fondamentali di sviluppo, rigenerazione sociale e cittadinanza attiva”, afferma il Consigliere Cardia.

Il programma legato al Carnevale Dedalo proseguirà con due appuntamenti speciali: il 17 febbraio 2026 alle ore 19:00 la galleria ospiterà una degustazione di vini dell’Azienda vinicola Tramontanaaccompanati dalle chiachiere di Geria’s, mentre il 20 febbraio la mostra si concluderà con il concerto Samba Jazz di Nino Spezzano. In entrambe le occasioni, l’artista Francesca Lacorte realizzerà un’installazione di pop art: un abito d’arte creato utilizzando volantini pubblicitari, in una riflessione creativa sui linguaggi del consumo contemporaneo.

Gli artisti

Gli artisti in mostra: