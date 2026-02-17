“Befana e lurida p***”, vergognosi insulti a Tilde Minasi: lei sbotta e denuncia tutto, “adesso basta” | VIDEO

Vergognosi insulti sono stati rivolti sui social a Tilde Minasi, Senatore reggino della Lega. A denunciarli, con un video, è proprio la stessa Minasi, che posta alcuni screen accompagnati dalle sue parole di sdegno e delusione: da “befana” a “lurida p***”, sono diversi gli insulti sessisti, i quali hanno portato lo stesso Senatore a denunciare tutto alla Questura. “Adesso basta. Da tempo ricevo insulti di ogni tipo e ho sempre tirato dritto. Ma quando si scivola nel sessismo, il silenzio non è più un’opzione. Per questo ho denunciato gli insulti ricevuti alla Questura. Non accetto che qualcuno pensi di potersi sentire superiore e insultare le donne senza conseguenze. Il rispetto non è negoziabile. È un dovere, non un favore” ha detto.

Di seguito il video.