Basketball Lamezia batte Botteghelle e conquista la sua seconda vittoria di fila

Seconda vittoria consecutiva e terza in campionato per la Sideco Basketball Lamezia che, nella diciottesima giornata del campionato di DR1 tenutasi sabato 7, ha espugnato il PalaScatolone di Reggio Calabria contro un’onorabile Botteghelle Basket. 63-70 il punteggio finale sul tabellone. “Abbiamo conquistato la seconda vittoria di fila – ha detto coach Davide Piccione -. Siamo partiti un po’ sottotono andando diversi punti sotto, però poi è bastato alzare il ritmo e correre di più, passarsi la palla meglio in contropiede riuscendo a ricucire il gap“.

Un gap ricucito grazie al lavoro di squadra e alla concentrazione nel mettere in pratica agli allenamenti. “Siamo anche riusciti ad attaccare meglio la zona, rispetto alle altre partite. Possiamo e dobbiamo far meglio. Ancora ci sono diversi errori da correggere ma tutta la squadra, nel complesso, ha giocato bene. Ora la testa va a domenica per preparare la partita contro Catanzaro. Possiamo continuare a giocare bene e meglio“, conclude.

Un lavoro continuo in cui i lametini hanno dimostrato, fuori e dentro il parquet, anche la loro voglia di vincere insieme. Da segnalare la doppia cifra per Lazzarotti (16), Mazzei (14) e Antonicelli (13), assieme al cuore e all’anima di ogni gialloblu. Nonostante il successo, la concentrazione deve rimanere alta perché il match contro Catanzaro è proprio dietro l’angolo.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Ccb Catanzaro 15 febbraio, ore 18.00, PalaGagliardi di Lamezia Terme.

ASD Botteghelle Basket-Sideco Basketball Lamezia: 63-70 (17-13, 4-20, 15-16, 27-21)

Botteghelle: Nolram Marc Chris 20, Tuccio 14, Curciarello 10, Costantino 8, Cimino 6, Inguaggiato 3, Scopelliti 2, Larocca, Condemi, Alessandro. All. Dattola.

Sideco Basketball Lamezia: Lazzarotti 16, Mazzei 14, Antonicelli 13, Cerra 9, Molinaro 9, Bova S. 4, Diano 4, Vescio 1, Fazzari, Bova L., Verso, Lazzarotti R. All. Piccione.