Basket, la Poule Promozione inizia nel migliore dei modi: la NOVA espugna Giarre

La NOVA Basket espugna Giarre 67-80 al termine di una partita condotta per larghissimi tratti e porta a casa una vittoria pesantissima. Al PalaCannavò, la formazione di coach Pizzuto e coach Gentile approccia alla sfida magistralmente toccando anche il +18, poi subisce il ritorno dei locali, ma risponde colpo su colpo e porta a casa la partita grazie ai 26 punti di Golino ed i 23 di Bittar.

L’avvio è tutto degli ospiti, che piazzano un parziale pesante e chiudono il primo quarto sul 13-28, con Golino assoluto protagonista (16 punti già nei primi 10’), trascinando i compagni con percentuali altissime e grande intensità. Nel secondo periodo Giarre prova a reagire, affidandosi soprattutto a Elia e Tongue, ma la NOVA gestisce con lucidità, trovando soluzioni importanti anche da Bittar e Akele, e va all’intervallo avanti 34-40. Il terzo quarto è il momento più delicato della gara: i padroni di casa alzano l’intensità, trovano canestri importanti e si riportano a contatto (56-61), facendo sentire il peso del pubblico.

La partita sembra riaprirsi, ma la NOVA non perde la testa. Nell’ultima frazione, infatti, gli ospiti cambiano nuovamente marcia: la difesa sale di colpi, l’attacco torna fluido e Bittar si prende la scena nei momenti chiave, segnando punti pesanti e spegnendo definitivamente l’entusiasmo dei locali. La NOVA controlla fino alla sirena e chiude sul 67-80, portando a casa una vittoria pesantissima per l’avvio della Poule Promozione.

Il tabellino

Basket Giarre – NOVA Basket 67-90 (13-28; 34-40, 56-61)

Basket Giarre: Elia 22, Egwoh 11, Di Donato ne, Tongue 16, Scalella, Bauso ne, Leonardi 6, Andò 1, Vitale 2, Barresi ne, Strazzeri, Kantè 9. Coach: D’Urso.

NOVA Basket: El Showehy 7, Akele 9, Gentile 1, Bittar 23, Senbergs 3, Paez ne, Bosco 3, Carlo Stella 2, Golino 26, Miletic 2, Musikic 7, Llaneza. Coach: Pizzuto-Gentile.