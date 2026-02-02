Basket DR1, Lamezia Terme batte la Viola 78-70

Vittoria, vittoria, vittoria. Il girone di ritorno del campionato di DR1, nella sua diciassettesima giornata, è stato sbloccato con un successo che serviva al cuore, alla testa e all’anima. La Sideco Basketball Lamezia ha infatti protetto le mura casalinghe del Palagatti davanti ai suoi tifosi e contro una Redel Viola Reggio Calabria che non ha concesso nulla. 78-70 il punteggio finale.

“È stata una vittoria cercata, soprattutto in allenamento – ha detto coach Davide Piccione – Il nostro punto di forza è stato il passarci continuamente la palla, arrivando a canestro da soli. Dobbiamo comunque continuare a lavorare in questo modo per poterci togliere altre soddisfazioni“.

Circolazione di palla costante e occhio sui compagni, le chiavi della seconda vittoria in campionato. In una partita punto a punto nei primi due quarti, i lametini non si sono deconcentrati ma sono sempre rimasti focalizzati sulla difesa e sull’attacco. Anche attraverso la precisione ai tiri liberi. Di ritorno dall’intervallo lungo, il ritmo è stato alzato ma non senza una compagine reggina attenta e aggressiva. Nell’ultimo quarto la spinta finale, un ultimo quarto fatto di velocità e di alta concentrazione. Ottima la prestazione dei ragazzi gialloblu con quattro giocatori in doppia cifra: Antonicelli (19), Molinaro (13), Lazzarotti (11) e Diano (11), assieme a un lavoro di squadra che partiva già dalla panchina.

“Nel 4Q abbiamo giocato di squadra come facciamo in allenamento – dice il numero 17 Lazzarotti -. I nostri errori sono di frettolosità nel voler fare subito canestro. Però da domani si lavora ancora di più sulla testa e sul gioco di squadra che deve funzionare esattamente come in questa gara“.

Era una vittoria desiderata ed è stata ottenuta.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Botteghelle Basket, sabato 7 febbraio gennaio, ore 18.00, Palestra P. Viola di Reggio Calabria.

Sideco Basketball Lamezia-Redel Viola Reggio Calabria: 78-70 (18-20, 10-10, 26-18, 24-22)

Sideco: Antonicelli 19, Molinaro 13, Diano 11, Lazzarotti 11, Bova S. 8, Bova L. 7, Mazzei 5, Cerra 4, Fazzari, Verso, Lazzarotti R., Mammoliti. All. Piccione.

Reggio Calabria: Pucinotti 18, Mazza 13, Calogero 13, Emanuele B. 10, Damato 9, Marinelli 5, Ripepi 2, Laganà, Amendolia, Festa. All. Calabrese.