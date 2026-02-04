Barcellona Pozzo di Gotto, hashish nascosto in casa: arrestato 29enne durante blitz antidroga

Nei giorni scorsi, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo – nell’ambito di predisposti servizi antidroga – hanno arrestato un 29enne di origini tunisine, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, nel corso di una perquisizione d’iniziativa eseguita presso l’abitazione del giovane, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 200 grammi di hashish (suddivisi in 2 panetti occultati tra i vestiti presenti nell’armadio della camera da letto), nonché un bilancino di precisione e alla somma di 370 euro, ritenuta provento della presunta attività illecita.

Alla luce di quanto emerso, il 29enne è stato quindi arrestato e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto proseguono nelle iniziative di contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, adottate di concerto con la locale Procura della Repubblica – guidata dal Procuratore dott. Giuseppe VERZERA – con l’intento di esprimere un’incisiva azione preventiva e repressione su tutto il territorio di competenza.