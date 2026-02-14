Bandiera della Palestina su un balcone di Reggio Calabria, l’errore imbarazzante. Monteleone: “non sapete un ca***” | VIDEO

Manifestare senza sapere per cosa si manifesta: ProPal starter pack. A Reggio Calabria l’esempio che fa sorridere: su un balcone del centro è stata esposta la bandiera della Palestina. Un gesto che farebbe venir voglia a Enzino Iacchetti di prendere a pugni qualcuno, che porterebbe Landini a organizzare una settimana di scioperi, che spingerebbe Francesca Albanese a invadere Gerusalemme al comando di un gruppo di compagni che, a suo tempo, fecero da “monito” distruggendo la sede de “La Stampa”.

C’è solo un dettaglio da sistemare: la bandiera è posizionata al contrario. A far notare l’errore, attraverso un simpatico e pungente video social, è stato il noto giornalista reggino Antonino Monteleone. L’ex Iena ha sottolineato: “a Reggio Calabria c’è gente talmente intelligente, talmente appassionata della causa Palestinese, da appendere la bandiera sul balcone. Ma siccome non ne sanno un ca***, un ca*** di niente, la bandiera è appesa sottosopra!“.