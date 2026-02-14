Bandiera della Palestina su un balcone di Reggio Calabria, l’errore imbarazzante. Monteleone: “non sapete un ca***” | VIDEO

Un cittadino di Reggio Calabria ha ben pensato di esporre la bandiera della Palestina sul proprio balcone... ma al contrario. Il giornalista Antonino Monteleone lo sbeffeggia sui social

Bandiera della Palestina Balcone Reggio Calabria

Manifestare senza sapere per cosa si manifesta: ProPal starter pack. A Reggio Calabria l’esempio che fa sorridere: su un balcone del centro è stata esposta la bandiera della Palestina. Un gesto che farebbe venir voglia a Enzino Iacchetti di prendere a pugni qualcuno, che porterebbe Landini a organizzare una settimana di scioperi, che spingerebbe Francesca Albanese a invadere Gerusalemme al comando di un gruppo di compagni che, a suo tempo, fecero da “monito” distruggendo la sede de “La Stampa”.

C’è solo un dettaglio da sistemare: la bandiera è posizionata al contrario. A far notare l’errore, attraverso un simpatico e pungente video social, è stato il noto giornalista reggino Antonino Monteleone. L’ex Iena ha sottolineato: “a Reggio Calabria c’è gente talmente intelligente, talmente appassionata della causa Palestinese, da appendere la bandiera sul balcone. Ma siccome non ne sanno un ca***, un ca*** di niente, la bandiera è appesa sottosopra!“.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria