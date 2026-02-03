Bandiera Blu a Messina, a Palazzo Zanca la presentazione della progettualità per la stagione 2026

Si terrà domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, la conferenza stampa di presentazione della progettualità Bandiera Blu 2026. All’incontro prenderanno parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti, il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio e la Presidente di Messina Social City Valeria Asquini. Saranno inoltre presenti le realtà coinvolte nel progetto, che illustreranno nel dettaglio obiettivi, azioni previste e prospettive di sviluppo per i prossimi anni. La conferenza rappresenterà anche un’importante occasione per fare il punto sulla visione politico-amministrativa che punta a una programmazione strutturata degli interventi lungo il litorale, riconosciuto come spazio pubblico strategico per la qualità della vita cittadina. Un percorso che guarda al mare non solo come risorsa ambientale, ma come luogo di fruizione quotidiana, socialità e benessere per l’intera comunità.

La progettualità Bandiera Blu 2026 prevede un insieme coordinato di azioni finalizzate ad ampliare gli accessi alla spiaggia, potenziare i servizi a supporto della balneazione e sviluppare aree attrezzate, con l’obiettivo di rendere il litorale sempre più accessibile, sicuro e inclusivo. Interventi pensati per rispondere alle esigenze di cittadini, famiglie, bambini e persone con disabilità, nel pieno rispetto dell’ambiente e del decoro urbano. Elemento centrale del progetto è il lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale e le società partecipate, con il coinvolgimento diretto di Messina Social City, Messina Servizi Bene Comune, AMAM e ATM Messina. Un modello di collaborazione integrata che consente di intervenire in modo coordinato su accessibilità, servizi ambientali, sistemi idrici e mobilità, offrendo risposte concrete ai bisogni della comunità.