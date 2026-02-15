Bagnara Calabria, Romeo: “cittadina isolata e politica assente” | INTERVISTA

Il maltempo sta mettendo in difficoltà intere comunità a causa di danni e vari disagi. Il consigliere comunale di Bagnara Calabria, Mario Romeo, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sottolinea: “le piogge intense hanno messo a nudo le problematiche della città. Il nostro paese è isolato e la politica, che dovrebbe tutelare i cittadini è assente”.

“Il porto? L’ultima mareggiata ha palesato i problemi di sicurezza. L’Amministrazione non riesce a concretizzare un minimo di quel che serve per la città”, conclude Romeo.