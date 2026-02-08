Badminton a Lamezia: Tycke Sport lancia il progetto gratuito per le comunità internazionali

L’A.P.D./ESD Tycke Sport annuncia una nuova iniziativa dedicata all’inclusione: corsi di Badminton 100% gratuiti fino al 30 giugno 2026 per le comunità di India, Cina, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Filippine, Marocco e Romania. Il progetto nasce dalla consapevolezza che, in molti di questi Paesi, il badminton non è solo uno sport, ma una vera passione nazionale profondamente radicata e diffusa. L’obiettivo di Tycke Sport è permettere a questi cittadini di praticare lo sport che amano anche qui a Lamezia, facendoli sentire a casa e favorendo l’incontro con la realtà locale attraverso il gioco.

L’iniziativa si inserisce nel solco della continuità rispetto al lavoro svolto da Tycke Sport sul territorio: dal progetto nelle carceri minorili all’impegno costante nelle scuole, ai progetti rivolti alle famiglie (https://www.tyckesport.it/progetti), l’associazione prosegue la sua missione di promozione del Badminton come strumento di Sport, benessere e integrazione sociale. “Sappiamo quanto questo sport sia amato nel vostro Paese e vogliamo che possiate giocarlo anche qui”, con i nostri Tecnici Federali FIBa (Federazione Italiana Badminton – https://www.badmintonitalia.it/it/), professionisti per ogni livello, dai primi passi ai match più intensi.