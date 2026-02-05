Back at School: al “Falcomatà-Archi” si educa alla postura per prevenire i disturbi del futuro

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro dedicato alla postura nell’ambito del progetto “Back at School”, un’iniziativa di educazione alla salute promossa dall’I.C. Facolmatà – Archi’, che ha avviato una collaborazione con il centro specializzato FISIOSANISPORT. L’appuntamento ha visto la partecipazione degli esperti esterni di Fisiosanisport: Maria Teresa Borruto, la fisiatra Artemisia Di Pace e la chinesiologa Marta Pugliatti. Gli interventi hanno approfondito il tema della postura, evidenziando come una corretta educazione posturale, soprattutto in età evolutiva, rappresenti un importante strumento di prevenzione e di tutela della salute nel lungo periodo.

L’incontro ha coinvolto tutte le classi della Pirandello, offrendo agli studenti un’occasione di riflessione su comportamenti quotidiani spesso sottovalutati: dal modo di stare seduti in classe al corretto utilizzo dello zaino, fino al valore del movimento e dell’attività fisica come alleati del benessere.

A conclusione della giornata, è stato proiettato il video realizzato dagli stessi esperti, dal titolo “TG della postura”, un prodotto divulgativo originale e coinvolgente che ha contribuito a fissare in modo efficace i contenuti affrontati durante l’incontro.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata la dirigente scolastica, Serafina Corrado, che ha fortemente voluto l’evento: “la scuola è soprattutto un luogo di educazione al benessere e un presidio sociale fondamentale per il territorio. Accanto alla formazione culturale, abbiamo il dovere di prenderci cura della crescita globale dei nostri studenti, accompagnandoli verso una maggiore consapevolezza di sé, del proprio corpo e della propria salute. Collaborazioni come questa rafforzano il legame tra scuola, famiglie e realtà professionali del territorio, contribuendo a costruire una comunità educante più attenta e responsabile“.

Con il progetto “Back at School”, l’I.C. Facolmatà – Archi’ di Reggio Calabria conferma così il proprio impegno nella promozione della salute e nella costruzione di percorsi educativi che mettono al centro la persona, valorizzando sinergie significative con professionisti qualificati.