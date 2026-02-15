Assunti 176 nuovi operatori socio sanitari in Calabria: la soddisfazione di Loizzo

“Registro con soddisfazione l’assunzione di nuovi 176 operatori socio sanitari in Calabria. E ringrazio il presidente Occhiuto”. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega. “Tuttavia stamani ho ricevuto sollecitazioni legittime dal comitato idonei e chiedo pertanto ad Azienda Zero di fare prima una ricognizione interna per vedere se vi siano ancora idonei in graduatoria. Anche al fine di evitare il contenzioso”.

“Per quanto concerne la proposta di legge regionale – aggiunge Loizzo – a breve la presenteremo con il gruppo regionale e riguarderà tutti i comparti. Su questo il centrodestra deve essere compatto e anche i gruppi consiliari regionali”.