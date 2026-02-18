Assoluzione Vittorio Sgarbi, Corbelli (Diritti Civili) soddisfatto: “ora Meloni gli riaffidi il ruolo di Sottosegretario”

Dopo l’assoluzione, anche per l’ultima accusa (quella di riciclaggio), di Vittorio Sgarbi, da parte del gup del tribunale di Reggio Emilia, per la vicenda del quadro di Manetti, rubato nel 2013, dal Castello di Buriasco nel Torinese, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, “legato da oltre 30 anni da una fraterna amicizia al grande uomo di cultura”, esprime tutta la sua “grande soddisfazione per questa assoluzione” e chiede “alla premier Giorgia Meloni di ridare, al popolare e, unanimemente, apprezzato critico d’arte, il ruolo di Sottosegretario ai Beni Culturali, che aveva dovuto lasciare (dimettendosi) proprio a seguito di questa vicenda giudiziaria”, afferma Corbelli.

“Non avevo alcun dubbio che l’esito processuale (giusto e per me assolutamente scontato) sarebbe stato questo. Niente e nessuno purtroppo potrà mai risarcirlo per il danno patito e la sofferenza vissuta per la ignobile e inaudita gogna mediatica subita, in un momento delicato della sua vita, ma è giusto e doveroso oggi che venga richiamato al ministero dei Beni Culturali per riprendere e continuare, con tutta la sua indiscutibile, grande competenza e straordinaria maestria, il suo ruolo di Sottosegretario. Aspetto fiducioso e confido nella sensibilità e senso di giustizia della Premier Meloni”.

Corbelli nei mesi scorsi aveva rivolto anche un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché “nomini lo stesso Sgarbi Senatore a vita, per i suoi indiscussi meriti artistici, culturali, di impegno politico, civile, garantista e per una Giustizia Giusta e per essere stato, oltre 30 anni fa, nel 1995, tra i cofondatori del Movimento Diritti Civili (nato in Calabria, con sede legale nella città di Cosenza), conosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo per le sue grandi battaglie civili e importanti iniziative umanitarie”.