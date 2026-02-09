AssoCEA Messina, il 12 febbraio il convegno “Tutelare la Biodiversità: da RAMSAR al Darwin Day” | INFO

Quello promosso da AssoCEA Messina APS non è solo un convegno celebrativo, ma un ponte concettuale tra la conservazione pratica del territorio e la comprensione scientifica della vita. Il legame tra le zone RAMSAR (come la Laguna di Capo Peloro a Messina) e il Darwin Day è molto più stretto di quanto sembri a prima vista. Possiamo riassumerlo in tre punti chiave.

Le Zone RAMSAR come “Laboratori dell’Evoluzione”

La Convenzione di Ramsar tutela le zone umide non solo perché sono “belle”, ma perché sono ecosistemi ad altissima produttività biologica.

Il nesso con Darwin: Darwin ci ha insegnato che la biodiversità è il risultato di un processo di adattamento. Le zone umide sono ambienti dinamici (dove acqua e terra si incontrano) che costringono le specie a sviluppare adattamenti incredibili. Celebrare il Darwin Day in un contesto RAMSAR significa onorare i luoghi dove l’evoluzione lavora “a pieno ritmo”.

La Biodiversità come Rete di Salvataggio

Il tema della tutela è centrale. AssoCEA Messina APSV punta i riflettori su come la perdita di habitat interrompa i processi evolutivi.

Selezione Naturale e Conservazione: senza habitat protetti (RAMSAR), le specie non hanno lo spazio fisico per adattarsi ai cambiamenti climatici. Se distruggiamo le zone umide, interrompiamo la storia evolutiva che Darwin ha iniziato a scrivere per noi. Proteggere una laguna significa proteggere il “potenziale evolutivo” del futuro.

Educazione e Consapevolezza (Il ruolo di AssoCEA)

L’incontro è importante perché trasforma la scienza in azione locale.

Dal globale al locale: mentre il Darwin Day è una ricorrenza mondiale per la logica scientifica, la designazione RAMSAR è un impegno formale di protezione sul territorio messinese.

mentre il Darwin Day è una ricorrenza mondiale per la logica scientifica, la designazione RAMSAR è un impegno formale di protezione sul territorio messinese. Il legame profondo: è il passaggio dalla conoscenza (Darwin: come si è formata la vita) alla responsabilità (RAMSAR: come manteniamo viva questa vita).

In sintesi

L’importanza dell’evento risiede nel ricordarci che non possiamo essere “darwiniani” (amanti della scienza e della natura) se non siamo attivamente impegnati nella conservazione (tutela dei siti RAMSAR). La teoria dell’evoluzione ci spiega da dove veniamo; la tutela della biodiversità decide dove andremo.

Riteniamo – a nostro avviso – che le iniziative come quella di AssoCEA Messina APS sono fondamentali perché radicano concetti scientifici globali nella realtà geografica di chi vive il territorio, rendendo la tutela della laguna un atto d’amore sia verso la scienza che verso la propria terra.

Seguite in diretta 12 febbraio 2026 ore 18:30 su: https://www.youtube.com/@AssoCEAMessinaAPS2008/streams.