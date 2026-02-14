Asp Vibo Valentia, al via il corso di formazione “Alfabetizzazione digitale – Corso base – Edizione I”

Partirà il prossimo 16 febbraio dall’ASP di Vibo Valentia il primo corso di formazione “Alfabetizzazione digitale – Corso base – Edizione I”, promosso nell’ambito del programma di “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti a supporto della raccolta, elaborazione e analisi dei dati”. L’iniziativa rientra nell’Investimento 1.3.1 del PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2, dedicato al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e allo sviluppo degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione. Per questo intervento, l’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero opera in qualità di soggetto delegato dalla Regione Calabria.

L’obiettivo del percorso formativo è favorire un utilizzo efficace e consapevole del FSE 2.0 da parte dei professionisti sanitari e, indirettamente, dei cittadini, rappresentando un passaggio fondamentale verso la piena digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Il programma prevede l’organizzazione di una serie di eventi formativi presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali degli operatori sanitari e garantire una corretta alimentazione, consultazione e gestione del Fascicolo.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 è l’infrastruttura digitale nazionale che raccoglie, organizza e rende consultabili in modo sicuro i dati e i documenti sanitari dei cittadini. Rappresenta il punto unico di accesso ai servizi digitali del SSN e contribuisce a migliorare l’efficacia delle cure, ridurre la duplicazione degli esami e semplificare l’attività dei professionisti sanitari.

Con questo percorso formativo, la Regione Calabria compie un ulteriore passo avanti nel processo di innovazione e modernizzazione del sistema sanitario regionale, puntando su competenze, tecnologia e qualità dei servizi.