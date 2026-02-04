Askatasuna, Schlein a Rete 4 ribalta la frittata: “grave quanto ha detto Piantedosi”. E torna l’ossessione Ponte sullo Stretto

Le parole di Elly Schlein a Rete 4, su Realpolitik, in merito ai temi dell'attualità italiani

Elly Schlein
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

E’ grave quanto ha detto Piantedosi, è come voler accomunare i manifestanti pacifici a chi ha agito con violenza, una violenza verso la cui condanna è stata immediata. L’impressione che ho avuto io è che c’è una sicurezza di Serie A una sicurezza di Serie B”. Così a Rete 4, su “Realpolitik”, Elly Schlein. “C’è un miliardo di euro che il Governo ha messo in più sul Ponte sullo Stretto, noi abbiamo solo detto che venga spostato verso i territori colpiti dal ciclone Harry, perché la Corte dei Conti ha detto no. E non l’abbiamo detto solo noi, ma anche l’ARS siciliana, con maggioranza di Destra”.

“Ci sono 2 miliardi e mezzo quantificati, il Governo ha messo a disposizione 100 milioni. C’è un ritardo, perlomeno in Sicilia. Noi non vogliamo strumentalizzare né fare polemica. A Meloni ho chiesto di evitare strumentalizzazione di fronte a fatti gravi” ha aggiunto. Sulla riforma della giustizia: “se vincesse il no, ci sarebbero problemi per Meloni. Non è una riforma che migliora la Giustizia, non renderà più brevi i processi. Vorrei che i cittadini si informassero da soli. L’uscita di Vannacci dalla Lega? Sono cose loro. Non abbiamo bisogno di alcun aiuto esterno, noi vinceremo le prossime elezioni” ha concluso.

