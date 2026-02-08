Ascolto, giovani e bullismo, domani incontro a Milazzo

L’assessorato ai servizi sociali ha promosso lunedì 9 febbraio presso la chiesa della Trasfigurazione (inizio ore 10) a Milazzo un convegno dedicato all’ascolto, alla partecipazione e al protagonismo dei più giovani. “Un incontro che vuole essere – come spiega l’assessore Natascia Fazzeri – un importante momento di confronto sui temi dell’ascolto, del benessere e del dialogo con le nuove generazioni, con particolare attenzione agli strumenti messi in campo dall’Amministrazione comunale per favorire il supporto e la comunicazione con i cittadini più giovani”.

Durante il convegno verrà presentata la locandina ufficiale dell’app “Io ti ascolto”, applicazione realizzata dal Comune di Milazzo. La locandina è stata ideata e realizzata dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Zirilli”, protagonisti di un percorso educativo che ha unito creatività, sensibilità sociale e cittadinanza attiva. All’evento prenderanno parte oltre all’assessora, il sindaco Pippo Midili, lo sviluppatore dell’app “Io ti ascolto”Campisi e lo staff socio-psico-pedagogico dei Servizi Sociali del Comune di Milazzo, che illustrerà le finalità e le modalità di utilizzo dell’applicazione.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la collaborazione con l’istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente Greco e per il coinvolgimento diretto degli studenti, sottolineando l’importanza di rendere i giovani parte attiva nella costruzione di strumenti e progetti che parlano il loro linguaggio e rispondono ai loro bisogni. Il convegno si configura come un’occasione significativa per rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e comunità, promuovendo una cultura dell’ascolto, della prevenzione e della partecipazione consapevole.