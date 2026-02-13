Arrestato il vice sindaco di Cosenza: risponde al Gip e respinge le accuse

Ha risposto a tutte le domande del Gip, il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, da ieri in carcere con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ex convivente. “Il mio assistito – ha detto all’ANSA il legale di Sacco, l’avvocato Filippo Cinnante – ha risposto ad ogni domanda e replicato ad ogni accusa mossa dando la sua versione dei fatti. È assolutamente fiducioso perché consapevole di non aver mai fatto quanto contestatogli. Analizzeremo quanto contenuto nel fascicolo e poi avanzeremo richiesta di scarcerazione al Tribunale della libertà“. Sacco è stato eletto nel 2021 nella lista “Franz Caruso Sindaco” ma attualmente è capogruppo del gruppo misto.