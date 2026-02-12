Arianna Fontana nella storia! L’argento nei 500 di short track la rende l’azzurra più medagliata di sempre

Arianna Fontana nell’Olimpo azzurro! La pattinatrice di short track scrive la storia dell’Italia con la strepitosa medaglia d’argento nella finale femminile dei 500 dietro all’olandese Velzeboer e davanti alla canadese Sarault. Per l’atleta italiana è la 13ª medaglia di una straordinaria carriera iniziata all’età di 15 anni, argento che la rende l’atleta italiana più medagliata della storia insieme a Edoardo Mangiarotti, lo schermidore che tra il 1936 e il 1960 riuscì a salire su 13 podi olimpici, conquistando 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi; 9 nelle competizioni a squadre e 4 titoli individuali.

Un record che Fontana, a 35 anni e alla sesta partecipazione olimpica, potrebbe ancora superare: correrà infatti nei prossimi giorni le gare femminili dei 1000 e dei 1500 e la staffetta donne.