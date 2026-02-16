Apprensione in Calabria: 85enne scomparso: appello urgente dei familiari | INFO

Il comune di Cariati, in provincia di Cosenza, ha lanciato un appello per la scomparsa di Pugliese Vincenzo, nato a Mandatoriccio il 28 febbraio 1940 e residente a Cariati, in via San Giovanni. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione intorno alle ore 16:30 del 16 febbraio 2026 e da quel momento non si hanno più sue notizie. Al momento della scomparsa indossava un giaccone blu scuro, un cappello marrone scuro, pantaloni marrone scuro e scarponcini neri.

Pugliese è alto circa 170 centimetri, pesa intorno agli 80 chilogrammi e ha una corporatura media. È sprovvisto di documenti personali, telefono e carte di credito. L’anziano soffre di demenza senile vascolare, ipertensione arteriosa e diabete. Assume cardioaspirina e farmaci per il controllo della pressione e della glicemia. Secondo quanto riferito dai familiari, può presentare momenti di disorientamento. Chiunque abbia informazioni utili o lo abbia avvistato è invitato a contattare il figlio, Antonio Pugliese, al numero 3533201652.