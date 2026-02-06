ANCI Calabria, avviati i lavori della Commissione su Turismo e Politiche per la Montagna

Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026, presso la sede di ANCI Calabria a Catanzaro, la prima riunione della Commissione Tematica “Turismo e politiche per la montagna”, presieduta dall’Assessore del Comune di Gerace Marisa Larosa. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale dei lavori della Commissione ed è stato un primo momento di confronto e ascolto tra amministratori locali provenienti da diversi Comuni calabresi. Alla riunione ha preso parte anche la Presidente di ANCI Calabria, Simona Scarcella, che ha portato un saluto istituzionale, sottolineando il valore delle Commissioni tematiche come strumenti fondamentali di dialogo e collaborazione tra i Comuni.

“L’avvio dei lavori della Commissione Tematica su Turismo e Politiche per la Montagna rappresenta un passaggio importante per rafforzare il confronto tra i Comuni calabresi su temi strategici per lo sviluppo dei territori – ha dichiarato la Presidente di ANCI Calabria, Simona Scarcella –. Le Commissioni ANCI sono luoghi di ascolto e collaborazione e sono certa che questo tavolo potrà offrire un contributo concreto, valorizzando le esperienze dei Comuni e favorendo politiche condivise a sostegno delle aree montane e interne”.

Alla prima riunione della Commissione erano presenti Emily Cavaliere, consigliere comunale di San Vincenzo La Costa; Giovanni Mangiameli, sindaco di Ciminà; Pantaleo Porcella, assessore di Santa Caterina Albanese; Giuseppe Romeo, vicesindaco di Sant’Alessio in Aspromonte; Rossana Tassone, sindaca di Brognaturo; Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace. Dal primo confronto sono emerse criticità e priorità comuni, che hanno evidenziato la necessità di lavorare in modo coordinato su temi condivisi, offrendo spunti concreti per definire le prime azioni e le linee di lavoro che la Commissione sarà chiamata a sviluppare nei prossimi mesi.

La Commissione Tematica ANCI Calabria “Turismo e politiche per la montagna” è composta complessivamente da amministratori locali provenienti da diversi territori della regione. Oltre ai presenti alla prima riunione, ne fanno parte Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola da Crissa; Diego Coppola, vicesindaco di Santo Stefano in Aspromonte; Francesca Rosa D’Ambra, sindaco di Malvito; Gennaro De Paola, assessore di Frascineto; Francesco Fazio, sindaco di Fabrizia; Piero Filippone, consigliere comunale di Gerace; Gianpaolo Giacobini, sindaco di Cassano allo Ionio; Giovanna Lamanna, assessora di Crotone; Luca Lepore, sindaco di Aiello Calabro; Romano Loiello, sindaco di Nardodipace; Ornella Monteleone, assessora di Locri; Domenico Sorace, consigliere comunale di Siderno.

“Questa prima riunione segna l’avvio di un percorso che vuole essere concreto e partecipato – ha dichiarato la Presidente della Commissione, Marisa Larosa –. Il tema del turismo e delle politiche per la montagna non riguarda solo la promozione dei territori, ma il futuro delle nostre comunità: servizi, infrastrutture, qualità della vita e contrasto allo spopolamento. Come Commissione vogliamo costruire uno spazio di confronto reale tra amministratori locali, fondato sull’ascolto e sulla condivisione delle esperienze, per trasformare le criticità comuni in proposte operative. Il mio impegno sarà quello di garantire un metodo di lavoro aperto e inclusivo, capace di valorizzare il contributo di tutti i Comuni e di costruire obiettivi condivisi. Sono convinta che solo attraverso il dialogo e il lavoro di squadra potremo offrire risposte utili e concrete ai territori montani e alle aree interne della Calabria”.