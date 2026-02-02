Anche a Reggio Calabria in arrivo le nuove regole per tatuaggi e bodyart: il comunicato di Casartigiani

“In riferimento al disegno di legge approvato dal Senato per la prevenzione della neoplasia cutanea che introduce importanti novità anche per le imprese artigiane del settore dei tatuaggi e della bodyart, è di fondamentale importanza che si sensibilizzi l’opinione pubblica nel rafforzare le diagnosi precoci tutelando la salute, senza demonizzare il tatuaggio, ma rendendolo più sicuro e consapevole”. E’ quanto si legge nel comunicato stampa di Casartigiani Reggio Calabria, relativo alle novità legislative nel settore tatuaggi e bodyart, a nome del nostro Responsabile della categoria Tatuatori, Antonio Calarco.

“Il provvedimento introduce l’obbligo del consenso informato scritto, fondamentale non solo come firma, ma anche come supporto tecnico e professionale da parte del tatuatore, che dovrà:

informare sui possibili rischi per la salute;

spiegare le precauzioni pre e post trattamento;

fornire indicazioni sulla possibile rimozione del tatuaggio.

Il consenso sarà conservato come documento ufficiale a tutela di cliente e professionista. I tatuaggi non causano direttamente il melanoma, ma pigmenti scuri o colorati possono rendere più difficile individuare sospetti nei, ritardando una diagnosi precoce. Per questo, raccomandiamo:

rivolgersi sempre a professionisti accreditati;

non tatuare sui nei, mantenere una distanza di almeno 1 cm ;

effettuare un controllo dermatologico preventivo.

Casartigiani invita anche a promuovere campagne di screening dermatologici gratuiti, dedicate ai soggetti più a rischio. Il settore artigiano dei tatuaggi deve rafforzare il proprio ruolo di professionista consapevole, garantendo tutela del cliente e valorizzando creatività e competenza. Per le imprese artigiane questo significa: maggiore chiarezza normativa; maggiore tutela legale; maggiore fiducia da parte dei clienti. Tutto ciò è reso possibile grazie al costante lavoro delle associazioni di categoria, in particolare Casartigiani Reggio Calabria, che accompagna le imprese passo dopo passo nell’applicazione della legge, fornendo supporto su modulistiche, adempimenti e buone pratiche” si chiude la nota.