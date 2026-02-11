Ambiente e territorio: Firmata la Convenzione tra CUTGANA e AssoCEA Messina APS

Presso la Cittadella Universitaria dell’Università degli Studi di Catania (Edificio 3) è stato siglata – martedì 10 febbraio 2026 (Giornata Mondiale dei legumi) la Convenzione di collaborazione tra il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi dell’Università di Catania) e l’AssoCEA Messina APS (Associazione per lo Sviluppo Sostenibile e Centro di Educazione Ambientale Messina).

La convenzione, firmata dal Presidente del CUTGANA, Prof. Ing. Giuseppe Mancini, e dal Presidente di AssoCEA Messina APS, Ing. Francesco Cancellieri, punta a creare una sinergia strategica per la tutela e la valorizzazione del capitale naturale siciliano attraverso attività di divulgazione scientifica e formazione.

Gli obiettivi dell’accordo

La collaborazione, di durata triennale, si concentrerà su diversi pilastri fondamentali:

Educazione Ambientale: organizzazione di attività formative per studenti di ogni ordine e grado per trasmettere la passione per le scienze naturali e la gestione delle aree protette.

organizzazione di attività formative per studenti di ogni ordine e grado per trasmettere la passione per le scienze naturali e la gestione delle aree protette. Divulgazione Scientifica: promozione di incontri di studio, mostre didattiche e iniziative aperte al pubblico per sensibilizzare la collettività sui temi della sostenibilità.

promozione di incontri di studio, mostre didattiche e iniziative aperte al pubblico per sensibilizzare la collettività sui temi della sostenibilità. Tutela del Territorio: definizione di azioni concrete per la salvaguardia del paesaggio e la lotta ai cambiamenti climatici.

Le dichiarazioni

Il CUTGANA, che gestisce numerose riserve naturali e promuove da anni progetti di “ScuolAmbiente”, mette a disposizione il proprio know-how scientifico e la propria esperienza nella gestione ecosistemica. AssoCEA Messina APS, dal canto suo, consolida il proprio impegno decennale nel settore della promozione sociale e della tutela ambientale, forte di consolidate collaborazioni con enti di ricerca come CNR, INGV e le altre Università Siciliane.

Per l’attuazione operativa delle attività sono stati nominati come referenti l’On.le Angela Foti per AssoCEA Messina APS e il Prof. Ing. Giuseppe Mancini per il CUTGANA.

Un impegno a costo zero

L’accordo sottolinea la volontà delle parti di cooperare senza oneri finanziari diretti , mettendo a sistema competenze, materiali e strumenti innovativi per favorire un “modus vivendi” più consapevole e rispettoso dell’ambiente in cui viviamo.