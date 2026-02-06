Amaro Dhelios Volley, vittoria che dà morale: 1-3 in casa della Luck-Tigano in Coppa

Una vittoria che dà morale in vista delle prossime sfide, decisive in chiave salvezza. La Dhelios vince la sfida di Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso”. A giochi già fatti, con l’Olimpia Bagnara forte della qualificazione alla fase successiva gli amaranto di Mister Roberto Daquino hanno giocato un test-match utile per rodare uomini e schemi in vista degli impegni futuri. 1-3 in casa della Luck-Tigano, sovvertendo il risultato del campionato: 15-25,25-15,21-25 e 20-25 i parziali.

E’ stata una sfida che ha permesso ad entrambi gli allenatori di poter far giocare tutti gli effettivi. La staff tecnico amaranto ha così, potuto far esordire i giovanissimi Davide Zerbonia, classe 2012 ed Andrea Costa, classe 2010. Entrambi, hanno fatto un’ottima figura.

Molto bene Emanuele Roetto per la Luck da un lato, Lorenzo Geri della Dhelios dall’altro.