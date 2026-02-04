Amaro Dhelios Volley impegnata in Coppa Calabria: giovedì la sfida contro Bagnara

Giovedì sera di volley per l’Amaro Dhelios. Alle ore 20.15, seconda partita della Coppa Calabria, Memorial Giancarlo Naso, per i ragazzi di Mister Roberto Daquino. L’Olimpia Bagnara è già certa della qualificazione avendo già battuto sia gli amaranto che la Luck-Tigano. Partita da giocare e derby in casa dei reggini presso l’Istituto Superiore Righi. La squadra per quanto concerne l’aspetto fisico e tecnico sta bene. Lo staff tecnico si augura che l’ incontro si possa affrontare con la stessa grinta e determinazione dimostrate nelle gare disputate contro Lamezia e Bagnara. È sempre un derby.

Nel prossimo week-end, invece, D’Agostino e soci, giocheranno in casa, al Boccioni, alle ore 17 ospitando Altaflex Catanzaro in occasione della diciassettesima giornata all’interno del sabato amaranto che vedrà, a seguire, giocare le ragazze della Puliservice, in vetta al ranking, contro Pepea Soverato.