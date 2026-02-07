Amaro Dhelios Volley cerca punti contro Catanzaro: la presentazione del match

Il sabato amaranto inizia alle ore 17. Rinfrancati dopo la bella vittoria del “Righi” ottenuta l nell’ultima di Coppa Calabria al “Memorial Giancarlo Naso” contro la Luck Tigano, gli l amaranto della Dhelios ritornano subito in scena. Gara tra le mura amiche al Boccioni, ospitando la forte Altaflex. L’Altaflex Catanzaro veleggia in classifica con 35 punti, ben 16 vittorie e soli tre punti dal secondo posto.

La Dhelios dovrà lottare in queste ultime sei partite per strappare il miglior piazzamento salvezza possibile.

Nella gara di andata, giocata al Palatenda di Via del Gelsomino fu un secco 3-0 per i catanzaresi. Oggi, la Dhelios di Mister Roberto Daquino proverà a sovvertire i pronostici della vigilia. A seguire, sullo stesso campo, la gemella in rosa, militante in C Femminile, l’imbattuta Puliservice ospiterà la Pepea Soverato. Domenica alle ore 16, invece, sarà tempo di Big Match della Serie A3, questa volta al Palacalafiore con la Domotek che ospiterà la Viridex Sabaudia.