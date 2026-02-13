Allerta Meteo, non è finita: altri 5 giorni di maltempo no-stop su Calabria e Sicilia. E adesso tornano anche freddo e neve!

No, non è finita. La violenta ondata di maltempo provocata dal Mega Ciclone Nils ha lasciato una scia di danni e distruzione molto seria in Calabria e Sicilia, epicentro della tempesta nel cuore del Mediterraneo. Il vento ha raggiunto i 158km/h a Fiumedinisi (Messina), le onde hanno sfiorato i 10 metri a Mazara del Vallo (Trapani) e superato gli 8 metri a Cetraro (Cosenza) mentre a Montalto Uffugo (Cosenza) sono caduti oltre 260mm di pioggia. I dati meteorologici della tempesta raccontano quanto sia stato estremo il meteo delle scorse ore, puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni della vigilia.

La notizia più importante è che non migliorerà. Nel weekend arriva un altro Ciclone. Si chiama Oriana, il Ciclone di San Valentino. Porterà maltempo sabato 14 e domenica 15: dapprima con correnti meridionali, sabato, e clima ancora mite, poi con una nuova irruzione di maestrale, domenica, e un primo calo termico. Non che in questi giorni faccia caldo, ma relativamente alla norma di metà febbraio le temperature sono superiori alla media, basti pensare che la scorsa notte ha piovuto a dirotto (130mm) ai 1.300 metri di altitudine di Gambarie d’Aspromonte. Ha nevicato solo oltre i 1.700 metri di altitudine.

L’inverno tornerà però a ruggire presto, molto presto. Già domenica, dicevamo, un calo termico porterà la neve oltre i 1.300 metri. Ovviamente che piova a valle, su coste e pianure, ormai lo diamo per scontato. A tratti anche in modo intenso. Ma preoccupano maggiormente le piogge in arrivo nei primi giorni della prossima settimana quando, tra lunedì 16 e martedì 17, un nuovo ciclone Atlantico attraverserà l’Italia da Nord verso Sud. Tra lunedì sera e martedì i fenomeni più estremi: in pole position ancora una volta la costa tirrenica calabrese, con oltre 200mm di pioggia giornalieri attesi nel cosentino. Il maltempo colpirà duramente tutto il territorio calabrese e siciliano, con un netto calo delle temperature che tra martedì 17 e mercoledì 18 porterà la neve in collina, sotto i 1.000 metri di altitudine.

Per attendere un miglioramento, dovremo aspettare giovedì 19: sarà il primo giorno di sole, anche se qualche schiarita inizieremo a vederla nel pomeriggio di mercoledì 18. Due giorni di bel tempo, giovedì e venerdì: il sole tornerà a splendere indisturbato come non si vedeva da inizio dicembre, quando l’Anticiclone dell’Immacolata ha regalato l’ultima settimana di bel tempo al Sud Italia dopo un lungo tunnel di perturbazioni ininterrotte.

Ma la tregua della prossima settimana sarà breve: nel weekend successivo, sabato 21 e domenica 22 febbraio, tornerà il maltempo stavolta ancora più freddo. Potrebbe arrivare il gelo, quello vero. Quello che quest’anno, in Calabria e Sicilia, si è fatto sentire giusto uno o due giorni tra Capodanno e l’Epifania, nella prima decade di gennaio. L’inverno è ancora lungo e si farà sentire ancora per tanto tempo.

