Allerta meteo, evacuazione preventiva a Cassano allo Ionio

Il sindaco di Cassano allo Ionio Gianpaolo Iacobini, in vista delle forti precipitazioni previste per questa notte, ha emesso un’ordinanza, con decorrenza immediata e fino al termine dell’emergenza, di evacuazione temporanea, a scopo cautelativo dei piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni nelle contrade Lattughelle e Piano Scafo.

Nell’ordinanza si invitano i cittadini a “recarsi, ove possibile ai piani superiori predisponendo quanto necessario per soggiornarvi ed eventualmente pernottarvi, oppure individuando autonomamente alternative praticabili, ad esempio, ospitalità presso conoscenti e/o parenti per pernottare in luogo sicuro“.

Chi non dovesse avere la possibilità di trovare una sistemazione alternativa può telefonare alla delegazione municipale di Sibari, al numero 0981 74005, o recarsi al punto di ritrovo allestito presso il palazzetto dello sport di Sibari per essere indirizzati alle strutture di accoglienza individuate dal Comune. Allo stesso numero devono essere segnalate le persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente per l’attivazione dei servizi necessari a effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.