Allerta Meteo, è allarme per un altro Ciclone violento come Harry in arrivo su Calabria e Sicilia: previsioni spaventose | DETTAGLI

Le previsioni meteo per i prossimi giorni si prospettano davvero preoccupanti, con un maltempo che si concentrerà in modo particolare sulle regioni della Calabria e della Sicilia. Dopo settimane di condizioni meteorologiche estreme, l’Italia continua a essere sotto la morsa di un vasto corridoio di bassa pressione che, partendo dall’Atlantico, si estende fino al cuore del Mediterraneo. Questo fenomeno, noto come “Atmospheric River“, è un vero e proprio fiume atmosferico che trasporta una quantità enorme di umidità, scaricandola violentemente sulle zone montuose del nostro Paese.

Le condizioni attuali sono particolarmente critiche: i terreni sono già saturi a causa delle piogge incessanti degli ultimi 40 giorni, e ogni ulteriore precipitazione potrebbe causare danni gravi, con il rischio di esondazioni e smottamenti. Il maltempo che si prepara a colpire il Sud Italia nelle prossime ore potrebbe avere effetti devastanti.

La Calabria, in particolare, sarà la zona più colpita dal maltempo, con piogge torrenziali previste sul versante tirrenico. Tra mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio, le province di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria potrebbero registrare accumuli pluviometrici che superano i 350–400 mm in meno di 72 ore. Le città di Lamezia Terme, Salerno e le zone montuose come il Pollino, la Sila, l’Aspromonte e le Serre saranno particolarmente vulnerabili a potenziali alluvioni. La situazione si aggraverà ulteriormente con l’intensificarsi dei venti provenienti da Libeccio, Ponente e Maestrale, che soffieranno in modo incessante, rendendo il rischio di danni ancora maggiore.

Anche la Sicilia tirrenica non resterà immune da questi fenomeni estremi. Tra giovedì e venerdì, il minimo depressionario si sposterà verso i Balcani, richiamando venti di Maestrale con raffiche che supereranno i 150 km/h. Le previsioni indicano che in alcune aree della Calabria e della Sicilia, i venti raggiungeranno intensità da uragano, con raffiche superiori ai 140 km/h. Queste condizioni meteo causeranno disagi anche ai trasporti aerei, con possibili dirottamenti e cancellazioni di voli, come già accaduto nelle settimane precedenti.

Il mare, agitatissimo, raggiungerà onde che potranno arrivare fino a 14 metri di altezza, con mareggiate devastanti sulle coste esposte della Calabria e della Sicilia. Questi eventi meteo estremi porteranno danni anche alle infrastrutture costiere, con possibili erosioni e difficoltà nei collegamenti marittimi. Inoltre, la pressione atmosferica crollerà rapidamente, generando un “blast” d’aria che flagellerà il Sud Italia per oltre 36 ore, intensificando ulteriormente la criticità della situazione.

In sintesi, le prossime giornate saranno caratterizzate da un maltempo eccezionale che metterà a dura prova le regioni della Calabria e della Sicilia, con piogge torrenziali, venti furiosi e mareggiate devastanti che potrebbero causare gravi danni a persone, infrastrutture e territori.