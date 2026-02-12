Allerta Meteo, domani scuole chiuse a Messina

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha firmato nel pomeriggio di oggi l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio. Nei dettagli l’Ordinanza sindacale N. 30 prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia; le strutture educative e assistenziali a gestione diretta e indiretta; impianti sportivi comunali e i mercati rionali. Per quanto riguarda cimiteri e ville comunali, si fa riferimento a quanto disposto dall’Ordinanza n. 28 del 11 febbraio 2026, che ne dispone la chiusura.

“La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza della popolazione”

In considerazione del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche e sulla base delle previsioni dell’esperto meteorologo comunale Daniele Ingemi, che segnala venti occidentali da burrasca a burrasca forte con raffiche fino a tempesta, possibili mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, il Sindaco Federico Basile ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione dell’attività didattica per venerdì 13 febbraio 2026. L’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti al necessario, di evitare le zone litoranee e di mettere in sicurezza eventuali oggetti che potrebbero essere sollevati dal vento. “Nonostante le previsioni tendano a migliorare durante la mattinata di domani, la decisione è stata presa per tutelare la sicurezza della popolazione, considerando che i venti continueranno anche durante la notte e potrebbero generare forti disagi”.