Allerta Meteo a Messina, ordinanza del comune: le decisioni del sindaco su scuole, parchi e cimiteri | DETTAGLI

In relazione alle informazioni meteorologiche diffuse negli ultimi giorni, l’Amministrazione comunale di Messina informa la cittadinanza che, a seguito del bollettino di allerta di colore Arancione previsto per domani, giovedì 12 febbraio, sono state avviate le procedure previste dal Codice di Protezione Civile. Oggi l’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha convocato il Comitato di Protezione Civile, composto dagli esperti in materia di protezione civile, da un meteorologo e da un geologo, insieme al dirigente alla protezione civile. Sentito l’esperto comunale meteorologo Daniele Ingemi, si è stabilito di adottare delle misure di prevenzione per l’allertamento della popolazione in merito ai rischi potenziali rappresentati dalle forti raffiche di vento e mareggiate sulle coste esposte del litorale tirrenico.

Decisioni

Tenuto conto del bollettino del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che prevede raffiche di vento da forti a burrasca dai quadranti occidentali, possibili mareggiate lungo le coste esposte e piogge sparse anche a carattere di rovescio, il Sindaco Federico Basile, con Ordinanza n. 28 del 11 febbraio 2026, ha disposto: chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri dalle ore 12.00 del 12 febbraio fino alle ore 24:00 del 13 febbraio 2026; sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto nello stesso periodo; divieto di sosta in prossimità di aree alberate; e invito alla massima prudenza negli spostamenti, evitando transito pedonale e veicolare nelle zone più esposte al rischio di caduta oggetti.

Scuole aperte

Il Sindaco Basile precisa: “le scuole rimarranno aperte domani, giovedì 12 febbraio, mentre eventuali provvedimenti per la giornata di venerdì 13 saranno valutati in base all’evolversi della situazione. Si raccomanda alla cittadinanza di seguire i comportamenti corretti previsti per rischio vento e idrogeologico, di limitare la circolazione nelle ore serali e notturne e di mettere in sicurezza imbarcazioni, materiali e oggetti presenti su balconi, terrazze e lungo le coste esposte, al fine di ridurre i rischi per la pubblica incolumità”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita la cittadinanza a consultare le fonti ufficiali sul sito del Comune di Messina.