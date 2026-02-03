Allerta Meteo, a Melito previsti vento e forti mareggiate: “condizioni avverse”, gli avvisi del Comune alla popolazione

“Si informa la cittadinanza che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. A partire dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, e per le successive 24–36 ore, in aggiunta a quanto già previsto dall’allerta meteo gialla diramata con il MAU odierno, sono previste: condizioni di vento da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a rotazione dai quadranti occidentali; mareggiate lungo le coste esposte”. Così in una nota il Comune di Melito Porto Salvo avvisa la popolazione circa le condizioni meteo avverse e le precauzioni da adottare.

Raccomandazioni alla popolazione

“Si raccomanda alla cittadinanza di:

evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle ore serali e notturne;

prestare massima attenzione in prossimità di aree costiere, scogliere e lungomare;

mettere in sicurezza oggetti, arredi e strutture leggere presenti su balconi, terrazzi e spazi esterni;

guidare con prudenza, in particolare su tratti stradali esposti a vento forte o possibili allagamenti;

seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune e degli organi di Protezione Civile.

L’Amministrazione Comunale assicura monitoraggio costante della situazione ed eventuali ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni meteo”.