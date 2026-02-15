Alleanza Verdi Sinistra, sit-in di protesta al GOM di Reggio Calabria

“In virtù della grave situazione che investe la sanità calabrese, AVS (Alleanza Verdi e Sinistra) – c’è scritto in una nota – ha deciso di mettere in campo una serie di iniziative presso le sedi dei principali ospedali Calabresi per sollecitare il Governo nazionale e regionale a prendere urgenti provvedimenti in merito. Dopo sedici anni di commissariamento ancora non solo non si è usciti dal piano di rientro ma addirittura appare sconosciuta la massa debitoria. I posti letto sono tra i più bassi d’Italia (3,15 posti per centomila abitanti), pochi i fondi investiti rispetto all’effettivo bisogno, emergenza – urgenza sull’orlo del collasso, smantellamento della medicina territoriale e di prossimità”.

AVS chiede una legge speciale che dichiari lo stato di emergenza sanitaria in Calabria

“Il commissario Occhiuto aveva promesso venti nuovi ospedali e circa sessanta case di comunità ma di fatto nessuna di queste opere è stata realizzata. Assunzioni insufficienti, medici insufficienti, personale ridotto al lumicino. Servizi sempre più a rischio. Oltre a citare i problemi AVS chiede una legge speciale che dichiari lo stato di emergenza sanitaria in Calabria, l’eliminazione del debito sanitario, La fine del piano di rientro e l’assunzione stabile di personale sanitario. Il rilancio della sanità pubblica, territoriale ed universale. Più sicurezza per medici, infermieri e personale sanitario in genere che rischiano quotidianamente la propria incolumità”, evidenzia la nota.

Protesta a Reggio Calabria

La mobilitazione di AVS toccherà Reggio Calabria mercoledì 18 Febbraio dalle ore 10 presso l’entrata principale degli ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove si distribuiranno volantini con le proposte e le richieste di Alleanza verdi e Sinistra e si rilasceranno dichiarazioni in merito. Saranno presenti i Segretari regionali di Sinistra Italiana, Fernando Pignataro, di Europa Verde, Giuseppe Campana e i segretari metropolitani Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo.