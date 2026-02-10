Allarme truffe a Reggio Calabria, tornano le chiamate del falso maresciallo: come difendersi

“Reggio Calabria 10 febbraio 2026. ATTENZIONE, in atto nella zona centro e nella zona sud della città una recrudescenza di tentativi di truffa telefonica con il metodo del falso maresciallo. In almeno tre episodi ravvicinati, soggetti ignoti si sono qualificati falsamente come Carabinieri, comunicando episodi allarmanti e cercando di estorcere informazioni finalizzate a concretizzare le truffe”. E’ quanto si legge su un post facebook del Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”.

“In tutti i casi le persone contattate non hanno creduto alla versione e hanno correttamente allertato il Numero Unico di Emergenza. In caso di dubbi non date informazioni, chiudete subito il telefono e contattate sempre il numero unico emergenza 112. E soprattutto non aprite la porta a sconosciuti”.