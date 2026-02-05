Allarme sicurezza a San Filippo del Mela: scatta l’evacuazione per rischio crollo di alcune case

Un’ordinanza che dispone l’interdizione di tutte le abitazioni di via Europa, dal civico 32 a quello 38, per “potenziale crollo” è stata firmata dal sindaco del paese del Messinese di San Filippo del Mela, Gianni Pino, che sottolinea come “diversamente da quello che sta accadendo in altre parti della Sicilia, non siamo in presenza di provvedimenti adottati in conseguenza di una frana già in corso, ma in via precauzionale, al fine di evitare il rischio di possibili aggravamenti“.

“Si tratta – afferma il sindaco Pino in una nota – di un fenomeno che, seppur parecchio datato, è stato affrontato per tempo dall’amministrazione comunale, che a seguito di una segnalazione dei residenti di circa un anno e mezzo fa, ha effettuato i dovuti sopralluoghi e affidato un incarico tecnico al fine di accertare le cause e individuare le possibili soluzioni. Il lavoro dei tecnici si è concluso a fine 2025, e oggi esiste già un progetto sostanzialmente esecutivo, che affronta la problematica e indica gli interventi da porre in essere. A tutto ciò – osserva il primo cittadino di San Filippo del Mela – bisogna aggiungere che l’estate scorsa è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con l’ausilio di un altro geologo, a cui ha fatto seguito un incontro con la Protezione civile, per concordare le attività di monitoraggio dell’area, volte a chiarire le cause e i possibili effetti. L’importante evento meteorologico e i fatti avvenuti in altre località siciliane hanno affrettato la necessità di controlli e interventi, e accresciuto la preoccupazione dei residenti. Tutto il resto – sottolinea Pino – è già noto: a seguito di un’ispezione visiva dei Vigili del fuoco è stata disposta l’interdizione di alcune abitazioni della zona. Chiaramente la prima urgente necessità è stata quella di trovare alloggio alle cinque famiglie residenti. Allo stesso tempo si sta affrontando la problematica dal punto di vista tecnico, per capire quali possano essere le soluzioni immediate per la messa in sicurezza dell’area. Quanto avvenuto – conclude la nota del sindaco di San Filippo del Mela – è stato oggetto di relazione alla Protezione civile provinciale, ma stiamo cercando di avviare un’interlocuzione con i vertici della Protezione civile regionale e con il governo regionale”.