Alla BIT di Milano la collaborazione tra Metrocity reggina e Regione Calabria, Mantegna: “non siamo solo una destinazione turistica, ma molto di più” | INTERVISTA

“Numeri assolutamente importanti, numeri in crescita e questo grazie anche a questa collaborazione che da più di un anno abbiamo strutturato con la regione Calabria, che ci consente di dare un maggiore supporto, un maggiore contributo alle nostre aziende”. Così il delegato metropolitano reggino Domenico Mantegna, intervistato da Graziano Tomarchio per un servizio su StrettoWeb, nel corso di una delle giornate della BIT di Milano, dove si sta strutturando la collaborazione tra Città Metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria.

“Alla fine il nostro obiettivo è quello di stare al fianco dei nostri produttori, dei nostri artigiani, delle nostre aziende che continuano grazie al loro impegno, al loro lavoro a far crescere la nostra terra. Siamo una terra e un territorio completo da tutti i punti di vista e io lo dico sempre. Per noi non deve essere semplicemente, la Calabria, e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, una destinazione turistica, ma molto di più: rappresenta una storia millenaria, una storia che è ancora da amare e soprattutto ancora da scoprire con i suoi borghi, la sua identità, la sua cultura, la grande accoglienza della propria gente”.