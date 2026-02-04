Al via il progetto del Lions Club Polistena Brutium nella Casa Circondariale di Laureana di Borrello

Il Lions Club Polistena Brutium, presieduto dal Dott. Cesare Laruffa, annuncia l’avvio del progetto, già dal mese di febbraio, di “Orme verso il Futuro”, un percorso di formazione cinofila e avviamento professionale rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Laureana di Borrello, che prenderà il via nei prossimi giorni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Lions Club Polistena Brutium, la Direzione dell’Istituto penitenziario e l’Oasi dei Canuzzi, con l’obiettivo di trasformare il tempo della detenzione in una concreta opportunità di crescita personale, responsabilizzazione e reinserimento lavorativo.

“Orme verso il Futuro” si propone di:

-favorire la riabilitazione sociale attraverso il rapporto uomo–cane;

-fornire competenze professionali reali, spendibili nel settore cinofilo;

-sviluppare empatia, senso di responsabilità e capacità relazionali, elementi fondamentali per il reinserimento nella società.

Progetto

Il progetto prevede una prima fase teorica, che si svolgerà all’interno della Casa Circondariale di Laureana di Borrello, dedicata a etologia, comunicazione uomo–cane, educazione di base, approccio sicuro, cenni veterinari e normativa di settore. Seguirà una fase pratica presso la sede dell’Oasi dei Canuzzi, durante la quale i detenuti saranno coinvolti nella gestione quotidiana dei cani, nelle attività di educazione e socializzazione, nelle routine di struttura e in simulazioni operative. La formazione sarà condotta con metodologia interattiva ed esperienziale dal tecnico cinofilo Giorgio Assumma (OPES CONI). Al termine del percorso formativo, ai detenuti partecipanti sarà rilasciato un attestato di formazione cinofila di base, che rappresenterà un titolo utile per l’avviamento lavorativo post-detenzione nel settore cinofilo.

“Con “Orme verso il Futuro” vogliamo costruire un ponte concreto tra il tempo della pena e il ritorno nella società – dichiarano congiuntamente Cesare Laruffa, Presidente del Lions Club Polistena Brutium, e Fabiana Infantino, Responsabile del Comitato Service del Club e Presidente dell’Oasi dei Canuzzi – Crediamo che ogni persona, anche dopo aver commesso errori, possa ritrovare un cammino di crescita e rinascita. La relazione con il cane, basata sulla fiducia e sull’assenza di giudizio, diventa uno strumento educativo potente, capace di generare consapevolezza, dignità e competenze professionali”.

Fondamentale il contributo della Dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Caterina Rotta, della Responsabile dell’Area Giuridico-Pedagogica, Dott.ssa Simona Prossomariti, e del Comandante della Casa Circondariale, Dott. Giuseppe Ramondino, che hanno sostenuto un progetto orientato alla rieducazione, all’inclusione sociale e alla sicurezza collettiva.“Questo progetto rappresenta un investimento umano, civile e sociale – concludono Laruffa e Infantino – e dimostra come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio possa trasformare l’errore in opportunità e il tempo della detenzione in un’occasione di riscatto”.

“Orme di Futuro” si configura così come un’iniziativa di alto valore sociale, capace di generare lavoro, dignità e speranza, confermando l’impegno del Lions Club Polistena Brutium nella costruzione di una comunità più inclusiva e responsabile.