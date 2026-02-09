Al via “Cerisano Insieme – Comunità e Benessere”: un nuovo percorso dedicato agli over 60

Prende ufficialmente il via il 12 febbraio a Cerisano il progetto “Cerisano Insieme – Comunità e Benessere”, un’iniziativa promossa dal Comune di Cerisano e pensata per favorire il benessere, la socialità e l’invecchiamento attivo della popolazione over 65. Il progetto, che sarà presentato giovedì, è stato finanziato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), destinato al potenziamento dei servizi sociali. Tra le diverse linee di intervento previste dal Fondo rientrano infatti le azioni a favore delle persone over 65 e, in questo ambito, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha scelto di sostenere percorsi orientati alla socializzazione e al contrasto della solitudine.

“Cerisano Insieme – Comunità e Benessere” prevede un ricco calendario di attività rivolte agli over 65, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni, promuovere il benessere psico-fisico e favorire una partecipazione attiva alla vita della comunità. Il programma mette al centro la persona, valorizzando il movimento, la cura del corpo, la stimolazione cognitiva e il piacere dello stare insieme. Dalla danza dolce al movimento consapevole, dalle attività di lettura e socializzazione fino ai momenti dedicati alla creatività e alle tradizioni, il progetto si configura come uno spazio accogliente in cui prendersi cura di sé e rafforzare il senso di comunità.

Grande attenzione è rivolta anche alla salute e alla prevenzione, grazie al supporto professionale del fisioterapista Cesare Pescatore, con percorsi mirati al recupero funzionale, al miglioramento della mobilità e alla cura della postura, con l’obiettivo di preservare l’autonomia e la qualità della vita nella terza età.

Accanto agli aspetti fisici, il progetto dedica spazio al benessere mentale ed emotivo attraverso un percorso strutturato di yoga e movimento, curato da Sabrina Marchese e Giuseppe Caramango, che prevede tecniche di respirazione, meditazione guidata e ginnastica dolce, anche da seduti, per migliorare equilibrio, vitalità e gestione dello stress.

Non mancano le attività dedicate alla socialità e alla condivisione delle passioni, come i pomeriggi di lettura, le proiezioni cinematografiche con momenti di confronto, i tornei di carte, i laboratori manuali di riciclo e uncinetto e la riscoperta delle ricette della tradizione, pensate per creare occasioni di incontro e rafforzare i legami all’interno della comunità.

“Cerisano Insieme – Comunità e Benessere” rappresenta un passo importante verso una visione di welfare di prossimità, capace di rispondere ai bisogni delle persone anziane promuovendo inclusione, partecipazione attiva e benessere diffuso. Un progetto che unisce movimento, salute e relazioni, trasformando il tempo condiviso in un’opportunità di crescita e qualità della vita per tutta la comunità.