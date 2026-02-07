Al DESF dell’UniCal una settimana di formazione internazionale su valutazione degli investimenti pubblici

Da lunedì 9 febbraio, il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria ospita una settimana di formazione avanzata nell’ambito dell’Advanced Skill Course in “Dynamic Budget and Cost-Benefit Analysis for Public Investment”, rivolta a 15 professori universitari e 4 giovani ricercatori provenienti da Ecuador, Messico e Cile. La scuola intensiva affronta il tema della valutazione degli investimenti pubblici attraverso un approccio innovativo basato su un doppio bilancio dinamico – economico e sociale –, in grado di integrare esternalità, sostenibilità, circolarità delle risorse e impatto territoriale.

Il percorso combina lezioni frontali, casi di studio, strumenti operativi e visite a imprese attive nei processi di transizione verde e circolare. Il coordinamento scientifico della scuola è affidato a Giovanni D’Orio, decente del DESF, il cui contributo valorizza le competenze distintive del Dipartimento nei campi dell’analisi costi-benefici, della valutazione delle politiche pubbliche e della qualità delle decisioni collettive.

L’iniziativa conferma il ruolo del DESF come snodo formativo e scientifico capace di attrarre studenti internazionali e di offrire contenuti avanzati ad alto impatto applicativo. Il programma della settimana combina lezioni e attività sul campo: moduli su valutazione dinamica dei progetti (Giovanni D’Orio), esternalità e analisi costi benefici con casi applicativi (Concetta Castiglione), e Stochastic Frontier Approach per la stima di esternalità e circolarità (Graziella Bonanno).

Sono previsti inoltre approfondimenti su circolarità e transizione energetica con riflessioni su dati di imprese (Francesco Aiello), su materie prime critiche ed economia circolare (Salvatore Straface), su infrastrutture geotecniche sostenibili (Maria Giovanna Durante) e sul ruolo dell’accademia nello sviluppo territoriale (Massimo Zupi; Paola Cannavò), oltre a una sessione sulla prospettiva UE su innovazione e transizioni green/smart (Gianluca Coluccio).

La componente applicativa include visite studio presso Callipo (Pizzo Calabro), COMALCA (Lamezia Terme) ed Ecotec (Lamezia Terme), con focus su sostenibilità e circolarità nei settori agroalimentare e rifiuti (Enrico M. Mosconi). La scuola si inserisce nel progetto “Heritage for Future: Bridging Italy and Latin America through Mutual Learning and Innovative Teaching (HerIT4Future)”, un progetto nazionale che coinvolge un consorzio di università italiane e una rete strutturata di partner accademici in America Latina.

HerIT4Future vede la partecipazione di atenei di primo piano del sistema universitario italiano – tra cui Università di Bologna, Politecnico di Torino, Università di Padova, Università di Pavia, Università di Napoli “Federico II” – e di istituzioni di riferimento a livello internazionale come Universidad de Buenos Aires, Universidade de São Paulo, Pontificia Universidad Católica de Chile e Universidad Nacional de Colombia, con partnership attive anche in Ecuador, Messico, Perù, Uruguay e Cuba.

L’Università della Calabria partecipa al consorzio nazionale di HerIT4Future con un ruolo attivo, con coordinamento locale affidato al Prof. Salvatore Straface, Direttore del DIAM. HerIT4Future mira a rafforzare in modo strutturato l’internazionalizzazione accademica tra Italia e America Latina, promuovendo mobilità inclusive di studenti e personale, la progettazione congiunta di programmi di secondo e terzo ciclo – con particolare attenzione ai dottorati sulle Digital and Green Transitions – l’attivazione di Advanced Skill Courses e la creazione di due hub permanenti per l’insegnamento e l’apprendimento in America Latina, a Buenos Aires e Cuenca, per garantire continuità e sostenibilità alle collaborazioni oltre la durata del progetto.

In questo quadro, la settimana di formazione organizzata dal Prof. Giovanni D’Orio rafforza il ruolo del DESF come presidio dell’Università della Calabria sulle competenze di valutazione economica: sviluppa e trasferisce metodi avanzati di analisi costi benefici, misurazione delle esternalità e valutazione d’impatto a supporto di politiche pubbliche e investimenti che devono tenere insieme efficacia, equità e sostenibilità, consolidando il ruolo del Dipartimento nelle reti accademiche internazionali di HerIT4Future.